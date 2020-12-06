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06 грудня 2020, 17:01 28

Вибори у Кривому Розі: стала відома явка станом на 16:00

06 грудня 2020, 17:01 28
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Кількість містян, що проголосували більша ніж в середньому по країні під час виборів 25 жовтня
Кількість містян, що проголосували більша ніж в середньому по країні під час виборів 25 жовтня
Фото: з відкритих джерел
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У другому турі виборів міського голови Кривого Рогу згідно з даними громадянської мережі "ОПОРА" вже взяли 28% виборців. Це явка станом на 16 годину дня (похибка в межах 1,25%).

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві пресслужби мережі "ОПОРА".

В "ОПОРІ" для порівняння нагадують, що явка виборців у Чернівцях 29 листопада - на цей же час вона склала 17,54%.

Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах склала 18,6%. А по всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 27%.

Нагадаємо, що станом на 12:00 явка у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу склала 14,65% (похибка - 0,82%).

Раніше повідомлялось, що 6 грудня в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

вибори голосування Кривий Ріг Кандидат ОПОРА явка
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