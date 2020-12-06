У Кривому Розі обирають нового мера

Поліція в день тиші порушень не зафіксувала

Поліція в день тиші порушень не зафіксувала

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 6 грудня, проходить другий тур виборів мера Кривого Рогу. За посаду міського голови змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, станом на 08:00 всі 294 виборчі дільниці відкрилися і голосування вже почалося. Як відзначають очевидці, голосування проходить з дотриманням карантинних заходів.

При цьому на 15 хвилин пізніше відкрилась ділянка №121 553 у Криворізькому онкодиспансері. І туди не допустили спостерігачів від громадянської мережі ОПОРА.

Водночас за повідомленням Криворізького відділу поліції в Facebook, у "день тиші" в поліцію повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило.

Раніше повідомлялося, що поліція зареєструвала 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства на виборах мера Кривого Рогу.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до жителів міста Кривий Ріг, в якому він народився, і в якому в неділю, 6 грудня відбудеться другий тур виборів міського голови.