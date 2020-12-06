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06 декабря 2020, 17:01 27

Выборы в Кривом Роге: стала известна явка по состоянию на 16:00

06 декабря 2020, 17:01 27
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Количество горожан, проголосовавших больше чем в среднем по стране во время выборов 25 октября
Фото: из открытых источников
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Во втором туре выборов городского главы Кривого Рога согласно данным гражданской сети "ОПОРА" уже приняли 28% избирателей. Это явка по состоянию на 16 часов дня (погрешность в пределах 1,25%).

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы сети "ОПОРА".

В "ОПОРЕ" для сравнения напоминают, что явка избирателей в Черновцах 29 ноября - в это же время она составила 17,54%.

Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 22,5%. Во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах составила 18,6%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составила 27%.

Напомним, что по состоянию на 12:00 явка во втором туре выборов городского головы Кривого Рога составила 14,65% (погрешность - 0,82%).

Ранее сообщалось, что 6 декабря в Кривом Роге проходит второй тур выборов мэра. На должность городского главы претендуют кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

выборы голосование Кривой Рог Кандидат ОПОРА явка
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