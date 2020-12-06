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06 грудня 2020, 14:00 50

Стали відомі перші дані щодо явки на виборах мера у Кривому Розі

06 грудня 2020, 14:00 50
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Наразі явка на виборах вища, ніж в середньому по країні під час голосування 25 жовтня
Наразі явка на виборах вища, ніж в середньому по країні під час голосування 25 жовтня
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 12:00 явка у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу склала 14,65% (похибка - 0,82%). 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".

Водночас під час виборів 25 жовтня станом на 12 годину дня середня явка по всім регіонам України складала 13,5%.

Також у мережі порівнюють явку із другим туром виборів у Чернівцях, який відбувся 29 листопада - там станом на 12 годину явка складала 6,4%.

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

вибори голосування Кривий Ріг Кандидат явка
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