Стали відомі перші дані щодо явки на виборах мера у Кривому Розі
Наразі явка на виборах вища, ніж в середньому по країні під час голосування 25 жовтня
Наразі явка на виборах вища, ніж в середньому по країні під час голосування 25 жовтня
Станом на 12:00 явка у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу склала 14,65% (похибка - 0,82%).
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні громадянської мережі "ОПОРА".
Водночас під час виборів 25 жовтня станом на 12 годину дня середня явка по всім регіонам України складала 13,5%.
Також у мережі порівнюють явку із другим туром виборів у Чернівцях, який відбувся 29 листопада - там станом на 12 годину явка складала 6,4%.
Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду