На кандидата в мери Дніпра відкрили справу за підкуп виборців

Представники кандидата роздавали продукти в житлових масивах міста

Представники кандидата роздавали продукти в житлових масивах міста

Фото: Дніпро. Головне.

Дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії «Громадська сила» і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Про це пише RegioNews з посиланням на Дніпровський відділ поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12020040030001903", — повідомили в міськвідділі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова за безкоштовну гречану кашу для виборців.