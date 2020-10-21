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21 жовтня 2020, 17:32 4

На кандидата в мери Дніпра відкрили справу за підкуп виборців

21 жовтня 2020, 17:32 4
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Представники кандидата роздавали продукти в житлових масивах міста
Фото: Дніпро. Головне.
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Дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії «Громадська сила» і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Про це пише RegioNews з посиланням на Дніпровський відділ поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12020040030001903", — повідомили в міськвідділі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова за безкоштовну гречану кашу для виборців.

кримінальна справа мер Дніпро Кандидат підкуп виборців
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