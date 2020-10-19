На Миколаївщині невідомі намагалися спалити машину голови сільради

Машина дивом вціліла

Машина дивом вціліла

Фото: Нацполіція України

Про подію в поліцію повідомив сам власник машини, пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Сільський голова розповів, що машину він залишив у дворі свого приватного будинку ввечері, а вранці виявив невідому рідину на колесах, а також спалені рукавички — на даху і поруч з автомобілем.

З місця події оперативники вилучили підпалені рукавички і залишки рідини з коліс, які зараз направлені на експертизу.

За даним фактом почали кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 15 год. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день посада голови Чорноморської сільради займає Андрій Дмитрієнко, який балотується на повторний строк від політичної партії "Слуга народу".

Нагадаємо, у Львівській області спалили авто кандидата на главу ОТО.