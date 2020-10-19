09:49  19 жовтня
В Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб
14:49  19 жовтня
Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
17:59  19 жовтня
Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 16:17 3

На Миколаївщині невідомі намагалися спалити машину голови сільради

19 жовтня 2020, 16:17 3
Читайте также на русском языке
Машина дивом вціліла
Машина дивом вціліла
Фото: Нацполіція України
Читайте также
на русском языке

В Очаківському районі Миколаївської області невідомі намагалися підпалити автомобіль голови Чорноморської сільради.

Про подію в поліцію повідомив сам власник машини, пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Сільський голова розповів, що машину він залишив у дворі свого приватного будинку ввечері, а вранці виявив невідому рідину на колесах, а також спалені рукавички — на даху і поруч з автомобілем.

З місця події оперативники вилучили підпалені рукавички і залишки рідини з коліс, які зараз направлені на експертизу.

За даним фактом почали кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 15 год. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день посада голови Чорноморської сільради займає Андрій Дмитрієнко, який балотується на повторний строк від політичної партії "Слуга народу".

Нагадаємо, у Львівській області спалили авто кандидата на главу ОТО.

підпал поліція авто Миколаїв село
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів
19 жовтня 2020, 15:53
На Львівщині спалили авто кандидата на голову ОТГ
19 жовтня 2020, 15:27
На Запоріжжі підліток викрав з виборчої дільниці урну для голосування
19 жовтня 2020, 15:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »