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09 октября 2020, 18:48 3

Полиция открыла два уголовных дела по факту массовой драки в Новомосковске

09 октября 2020, 18:48 3
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Фото: Днепр оперативный
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По факту нарушений во время встречи с избирателями в г. Новомосковске Днепропетровской области полиция открыла 2 уголовных производства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители отметили, что неизвестные лица травмировали полицейского, который осуществлял охрану общественного порядка на массовом мероприятии и пытался прекратить хулиганские действия присутствующих .также злоумышленники повредили бодікамеру на форменной одежде полицейского.

По указанным фактам внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство). Принимаются меры для установления лиц, причастных к указанным уголовным преступлениям.

По факту нарушений во время встречи с избирателями в г. Новомосковске полиция открыла 2 уголовных...

Опубликовано Полиция Днепропетровской области Пятница, 9 октября 2020 г.

Напомним, несколько часов назад на презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка .

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