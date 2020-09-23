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23 вересня 2020, 13:46 5

На шахтарів-протестувальників у Кривому Розі тисне керівництво, - Волинець

23 вересня 2020, 13:46 5
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Протест на поверхні мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві
Протест на поверхні мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві
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Станом на ранок 23 вересня, на двадцять другу добу протестів у Кривому Розі, під землею перебуває 121 гірник.

Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Facebook, передає RegioNews.

"Три тижні підземного протесту! 121 гірник чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та психологічний тиск з боку керівництва, попри погіршення стану здоров’я через підвищену вологість та грибки в шахті, попри ігнорування гуманітарної катастрофи з боку вищого керівництва держави", — написав Волинець.

Він додав, що протест на поверхні "мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві".

Три тижні підземного протесту! 121 гірник чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та...

Опубліковано Михайло Волинець Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 22 вересня у Кривому Розі відбулися переговори між шахтарями та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату, які тривали всього 5 хвилин.

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