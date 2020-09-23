На шахтарів-протестувальників у Кривому Розі тисне керівництво, - Волинець
Станом на ранок 23 вересня, на двадцять другу добу протестів у Кривому Розі, під землею перебуває 121 гірник.
Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Facebook, передає RegioNews.
"Три тижні підземного протесту! 121 гірник чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та психологічний тиск з боку керівництва, попри погіршення стану здоров’я через підвищену вологість та грибки в шахті, попри ігнорування гуманітарної катастрофи з боку вищого керівництва держави", — написав Волинець.
Він додав, що протест на поверхні "мітингами підтримують колеги та члени родин у Кривому Розі та Києві".
Три тижні підземного протесту! 121 гірник чотирьох шахт КЗРК продовжує акцію протесту попри залякування та...Опубліковано Михайло Волинець Вівторок, 22 вересня 2020 р.
Нагадаємо, 22 вересня у Кривому Розі відбулися переговори між шахтарями та адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату, які тривали всього 5 хвилин.