На Криворізькому залізорудному комбінаті хочуть законсервувати усі шахти – Волинець

Саме на цих чотирьох шахтах вже два тижні бастують гірники

Саме на цих чотирьох шахтах вже два тижні бастують гірники

Фото: Facebook

На Криворізькому залізорудному комбінаті, де 14-ту добу тривають протести гірників, готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Про це голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Сьогодні в.о. керівника КЗРК Сергій Новак дав вказівку своїм заступникам, технічним працівникам розпочати підготовку до консервації всіх чотирьох шахт КЗРК”, - заявив Волинець.

На думку Волинця, це ще один спосіб тактичного, психологічного тиску на працівників.

Бо в разі таких дій, адміністрація сама підводить підприємство до втрати внутрішніх та зовнішніх контрактів, чим заподіє шкоду не тільки колективу, а й власникам. У відповідь на ці дії Новака, люди зазначають про можливість реприватизації комбінату і, м’яко кажучи, не дуже схвально згадують прізвища власників”, - повідомив Волинець.

На підприємстві поки не підтверджують таких дій.

Сьогодні в.о. обов’язки керівника КЗРК Сергій Новак дав вказівку своїм заступникам, технічним працівникам розпочати... Опубліковано Михайло Волинець Середа, 16 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Кривому Розі вже два тижні страйкують понад 180 шахтарів.