Шахтарі з Кривого Рогу почали безстроковий протест у Києві

Переговори щодо вимог гірників зайшли в кут

Переговори щодо вимог гірників зайшли в кут

Фото: з відкритих джерел

Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що делегація шахтарів Криворізького залізорудного комбінату прийняла рішення продовжити протест в Києві, оголосивши його безстроковим.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Делегація від гірників Кривого Рогу прийняла рішення залишитися та продовжити протест в столиці", - йдеться у повідомленні.

За його словами, переговори щодо вимог гірників зайшли в кут, люди продовжують перебувати під землею.

"Лишилися понад 190 чоловік, лишилися найбільш сильні, не лише фізично, а й психологічно, з сильною волею. Проте якщо вони перебуватимуть під землею ще п’ять чи більше діб, це загрожує втратою їхнього здоров’я... Тому дуже важливо, щоб нас чули тут, в Києві, бачили, що люди намагаються захистити себе, свої родини”, - наголосив Волинець.

Раныше повыдомлялось, що вже другий тиждень триває підземний страйк на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату.