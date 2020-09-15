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15 вересня 2020, 15:06 13

Шахтарі з Кривого Рогу почали безстроковий протест у Києві

15 вересня 2020, 15:06 13
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Переговори щодо вимог гірників зайшли в кут
Переговори щодо вимог гірників зайшли в кут
Фото: з відкритих джерел
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Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що делегація шахтарів Криворізького залізорудного комбінату прийняла рішення продовжити протест в Києві, оголосивши його безстроковим.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Делегація від гірників Кривого Рогу прийняла рішення залишитися та продовжити протест в столиці", - йдеться у повідомленні.

За його словами, переговори щодо вимог гірників зайшли в кут, люди продовжують перебувати під землею.

"Лишилися понад 190 чоловік, лишилися найбільш сильні, не лише фізично, а й психологічно, з сильною волею. Проте якщо вони перебуватимуть під землею ще п’ять чи більше діб, це загрожує втратою їхнього здоров’я... Тому дуже важливо, щоб нас чули тут, в Києві, бачили, що люди намагаються захистити себе, свої родини”, - наголосив Волинець.

Раныше повыдомлялось, що вже другий тиждень триває підземний страйк на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату.

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