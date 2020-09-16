На Криворожском железорудном комбинате хотят законсервировать все шахты – Волынец

Именно на этих четырех шахтах уже две недели бастуют горняки

Именно на этих четырех шахтах уже две недели бастуют горняки

Фото из открытых источников

На Криворожском железорудном комбинате, где 14-е сутки продолжаются протесты горняков, готовятся к консервации всех четырех шахт.

Об этом глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Сегодня в.а. руководителя КЖРК Сергей Новак дал указание своим заместителям, техническим работникам начать подготовку к консервации всех четырех шахт КЖРК”, - заявил Волынец.

По мнению Волынца, это еще один способ тактического, психологического давления на работников.

Потому что в случае таких действий, администрация сама подводит предприятие к потере внутренних и внешних контрактов, чем причинит ущерб не только коллективу, но и владельцам. В ответ на эти действия Новака, люди говорят о возможности реприватизации комбината и, мягко говоря, не очень одобрительно упоминают фамилии владельцев”, - сообщил Волынец.

На предприятии пока не подтверждают таких действий.

Сегодня в.а. обязанности руководителя КЖРК Сергей Новак дал указание своим заместителям, техническим работникам начать... Опубликовано Михаил Волынец Среда, 16 сентября 2020 года.

Напомним, в Кривом Роге уже две недели бастуют свыше 180 шахтеров.