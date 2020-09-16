У Кривому Розі вже два тижні страйкують понад 180 шахтарів
На 14-ту добу протестів під землею в чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату залишаються 184 гірники.
Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook, передає RegioNews.
"184 гірники шахт КЗРК продовжують підземний протест попри несприятливі умови для здоров’я, попри тиск з боку адміністрації та навіть спроби "доброзичливців" посіяти конфлікт всередині колективу протестувальників”, - зазначив Волинець.
Він додав, що рідні та колеги гірників підсилюють наземні мітинги.
"Попри перепони та залякування, на акцію протесту на підтримку гірників КЗРК в урядовому кварталі столиці й сьогодні з'їжджаються люди. Хтось прибув потягом, хтось всю ніч їхав авто. Цих людей не зламати! Боротьба триває!”, - запевнив профспілковий лідер.
Серед вимог страйкарів – зокрема, підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №1 та №2.
Нагадаємо, що 15 вересня шахтарі з Кривого Рогу почали безстроковий протест у Києві.