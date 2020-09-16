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16 вересня 2020, 13:12 6

У Кривому Розі вже два тижні страйкують понад 180 шахтарів

16 вересня 2020, 13:12 6
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Рідні та колеги гірників підсилюють наземні мітинги
Рідні та колеги гірників підсилюють наземні мітинги
Фото з відкритих джерел
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На 14-ту добу протестів під землею в чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату залишаються 184 гірники. 

Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook, передає RegioNews.

"184 гірники шахт КЗРК продовжують підземний протест попри несприятливі умови для здоров’я, попри тиск з боку адміністрації та навіть спроби "доброзичливців" посіяти конфлікт всередині колективу протестувальників”, - зазначив Волинець.

Він додав, що рідні та колеги гірників підсилюють наземні мітинги.

"Попри перепони та залякування, на акцію протесту на підтримку гірників КЗРК в урядовому кварталі столиці й сьогодні з'їжджаються люди. Хтось прибув потягом, хтось всю ніч їхав авто. Цих людей не зламати! Боротьба триває!”, - запевнив профспілковий лідер.

Серед вимог страйкарів – зокрема, підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №1 та №2.

Нагадаємо, що 15 вересня шахтарі з Кривого Рогу почали безстроковий протест у Києві.

Україна шахтарі митинг шахта Кривий Ріг
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