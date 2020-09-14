В Нікополі відбулася перестрілка: двоє загиблих

У місті оголошено план "Сирена" для затримання підозрюваного

У місті оголошено план "Сирена" для затримання підозрюваного

Фото: з відкритих джерел

У міській лікарні Нікополя Дніпропетровської області померли від вогнепальних поранень двоє чоловіків, яких близько 6 ранку, 14 вересня, привіз невідомий чоловік.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

14 вересня близько 6 ранку невідомий доставив в міську лікарню м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, один з них зник з лікарні.

Пізніше правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.