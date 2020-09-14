В Нікополі відбулася перестрілка: двоє загиблих
У міській лікарні Нікополя Дніпропетровської області померли від вогнепальних поранень двоє чоловіків, яких близько 6 ранку, 14 вересня, привіз невідомий чоловік.
Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.
14 вересня близько 6 ранку невідомий доставив в міську лікарню м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.
Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, один з них зник з лікарні.
Пізніше правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.