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14 вересня 2020, 10:06 3

В Нікополі відбулася перестрілка: двоє загиблих

14 вересня 2020, 10:06 3
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Фото: з відкритих джерел
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У міській лікарні Нікополя Дніпропетровської області померли від вогнепальних поранень двоє чоловіків, яких близько 6 ранку, 14 вересня, привіз невідомий чоловік.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

14 вересня близько 6 ранку невідомий доставив в міську лікарню м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, 3 вересня на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені, один з них зник з лікарні.

Пізніше правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

смерть зброя перестрілка лікарні Дніпропетровська область
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