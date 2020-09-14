В Никополе произошла перестрелка: двое погибших

В городе объявлен план "Сирена" для задержания подозреваемого

В городе объявлен план "Сирена" для задержания подозреваемого

Фото: из открытых источников

В городской больнице Никополя Днепропетровской области умерли от огнестрельных ранений двое мужчин, которых около 6 утра, 14 сентября, привез неизвестный человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

14 сентября около 6 утра неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, 3 сентября на Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые, один из них скрылся из больницы.

Позже правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.