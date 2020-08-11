14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
13:10  11 августа
На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 15:15 3

В Днепровском горсовете разгорается скандал из-за "Днепровского референдума"

11 августа 2020, 15:15 3
Читайте також українською мовою
В ответ на развешенные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровскому референдуму", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм"
В ответ на развешенные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровскому референдуму", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм"
Фото: Рубрика
Читайте також
українською мовою

Депутаты городского совета Днепра от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) разместили в соцсети посты, в которых обозначили свое отношение к билбордам партии "Европейская солидарность" со слоганом "Референдум – это сепаратизм".

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Новости Днепра.

Так, депутат городского совета от "ОПЗЖ" Елена Степанян отметила, что референдумы – это демократическая норма, которую используют 133 страны в мире.

Конституция Швейцарии c 2000 года допускает два вида референдумов – Обязательный и Факультативный. Украина 2020 год – референдум это сепаратизм. Но о чем это я… Мы же не в Европу стремимся", – написала Степанян на своей странице в Facebook.

Ее коллега Назарий Постольник напомнил политическим оппонентам, что референдум – это статья 38 Конституции Украины. И заметил, что некоторые политики "ведут себя как им вздумается":

Конституция – основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. "ЕС" – Конституция Украины? Статья 38? Не – не слышали! Ведем себя, как нам вздумается"- написал депутат.


Напомним, что 24 июля в Днепре появились рекламные билборды депутата и председателя фракции "ОПЗЖ" Днепровского городского совета Сергея Никитина с надписью: "Городу нужен днепровский референдум". Депутаты других фракций заговорили о проверке законности подобных заявлений.

Позже в ответ на инициативу ОПЗЖ "Днепровский референдум" однопартийцы Порошенко разместили по городу свои билборды с надписью "Референдум – це сепаратизм".

референдум конфликт ОПЗЖ Днепровский горсовет Днепр скандал Европейская солидарность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Это угроза от власти": Богдан рассказал о подпале своего автомобиля
11 августа 2020, 13:16
В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали 10 человек
11 августа 2020, 12:24
Против мэра Днепра Филатова открыли дело за мусорные баки
11 августа 2020, 11:56
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »