В Днепровском горсовете разгорается скандал из-за "Днепровского референдума"

В ответ на развешенные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровскому референдуму", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм"

В ответ на развешенные депутатами от "ОПЗЖ" билбордов с призывами к "Днепровскому референдуму", "Евросолидарность" вывесила плакаты "Референдум – это сепаратизм"

Фото: Рубрика

Депутаты городского совета Днепра от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) разместили в соцсети посты, в которых обозначили свое отношение к билбордам партии "Европейская солидарность" со слоганом "Референдум – это сепаратизм".

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Новости Днепра. Так, депутат городского совета от "ОПЗЖ" Елена Степанян отметила, что референдумы – это демократическая норма, которую используют 133 страны в мире. Конституция Швейцарии c 2000 года допускает два вида референдумов – Обязательный и Факультативный. Украина 2020 год – референдум это сепаратизм. Но о чем это я… Мы же не в Европу стремимся", – написала Степанян на своей странице в Facebook. Ее коллега Назарий Постольник напомнил политическим оппонентам, что референдум – это статья 38 Конституции Украины. И заметил, что некоторые политики "ведут себя как им вздумается": Конституция – основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. "ЕС" – Конституция Украины? Статья 38? Не – не слышали! Ведем себя, как нам вздумается"- написал депутат.

Напомним, что 24 июля в Днепре появились рекламные билборды депутата и председателя фракции "ОПЗЖ" Днепровского городского совета Сергея Никитина с надписью: "Городу нужен днепровский референдум". Депутаты других фракций заговорили о проверке законности подобных заявлений. Позже в ответ на инициативу ОПЗЖ "Днепровский референдум" однопартийцы Порошенко разместили по городу свои билборды с надписью "Референдум – це сепаратизм".

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