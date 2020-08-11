У Дніпрі зіткнулись вантажівка та маршрутка, постраждали 10 осіб
У маршрутці перебували 16 пасажирів
У маршрутці перебували 16 пасажирів
У місті Дніпро на вулиці Павлова сталася аварія: у маршрутне таксі в'їхав вантажний автомобіль Mercedes. Постраждало 10 осіб, які з різними травмами направлені до 16-ї міської лікарні.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
Попередньо встановлено, що вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з мікроавтобусом. Як пояснив 22-річний водій вантажівки, він рухався з боку Набережної Заводської і не впорався з кермування під час повороту.
Патрульні на місці події надали першу домедичну допомогу потерпілим. Загиблих немає.
Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, в результаті дорожньо-транспортної події три людини загинули, ще двоє постраждали.
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