У Дніпрі зіткнулись вантажівка та маршрутка, постраждали 10 осіб

У маршрутці перебували 16 пасажирів

У маршрутці перебували 16 пасажирів

Фото: з відкритих джерел

У місті Дніпро на вулиці Павлова сталася аварія: у маршрутне таксі в'їхав вантажний автомобіль Mercedes. Постраждало 10 осіб, які з різними травмами направлені до 16-ї міської лікарні.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.

Попередньо встановлено, що вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з мікроавтобусом. Як пояснив 22-річний водій вантажівки, він рухався з боку Набережної Заводської і не впорався з кермування під час повороту.

Патрульні на місці події надали першу домедичну допомогу потерпілим. Загиблих немає.

Раніше повідомлялось, що у Івано-Франківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, в результаті дорожньо-транспортної події три людини загинули, ще двоє постраждали.