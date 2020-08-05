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05 серпня 2020, 16:49 2

У соціальній службі Дніпра відбувся "показ мод"

05 серпня 2020, 16:49 2
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У Дніпрі презентували корпоративний одяг для працівників соцслужб міста, оздоблений візерунками, що нагадують емблему партії "Пропозиція"
У Дніпрі презентували корпоративний одяг для працівників соцслужб міста, оздоблений візерунками, що нагадують емблему партії "Пропозиція"
Фото: Днепровский городской совет
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Зразки нової форми соцпрацівниці продемонстрували під час «показу мод» у відділі Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування населення в Індустріальному районі.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт міської ради Дніпра.

До нової уніформи увійшли брюки, сорочки, спідниці та жилети – для співробітників, які ведуть прийом громадян, а також куртки-трансформери, футболки, рюкзаки та сумки для соціальних працівників, що обслуговують підопічних безпосередньо вдома. Увесь одяг і аксесуари оздоблені візерунками, які дуже нагадують емблему партії "Пропозиція", одним із засновників якої є міський голова Дніпра Борис Філатов.

Працювати над дизайном нової форми почали ще навесні. Для цього в територіальному центрі створили робочі групи. При розробці одягу враховувалися побажання соцпрацівників, аби їм було комфортно. Плануємо, що нова форма в повному обсязі з’явиться наприкінці серпня", - зазначив заступник міського голови, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Едуард Підлубний.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що соцпрацівників Дніпра одягнуть у форму з візерунком, подібним до емблеми "Пропозиції" . Вартість нового одягу становитиме півтора мільйона гривень.

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