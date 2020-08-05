В социальной службе Днепра состоялся "показ мод"

В Днепре презентовали корпоративную одежду для работников соцслужб города, украшенную узорами, напоминающими эмблему партии "Пропозиция"

В Днепре презентовали корпоративную одежду для работников соцслужб города, украшенную узорами, напоминающими эмблему партии "Пропозиция"

Фото: Днепровский городской совет

Образцы новой формы соцработницы продемонстрировали во время «показа мод» в отделе Днепровского городского территориального центра социального обслуживания населения в Индустриальном районе.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт городского совета Днепра.

В состав новой униформы вошли брюки, рубашки, юбки и жилеты – для сотрудников, которые ведут прием граждан, а также куртки-трансформеры, футболки, рюкзаки и сумки для социальных работников, обслуживающих подопечных непосредственно дома. Вся одежда и аксессуары, украшены узорами, которые очень напоминают эмблему партии "Пропозиция", одним из учредителей которой является городской голова Днепра Борис Филатов.

Работать над дизайном новой формы начали еще весной. Для этого в территориальном центре создали рабочие группы. При разработке одежды учитывались пожелания соцработников, чтобы им было комфортно. Планируем, что новая форма в полном объеме появится в конце августа", - отметил заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный.

Напомним, 10 июля стало известно, что соцработников Днепра оденут в форму с узором, подобным эмблеме "Пропозиции" . Стоимость новой услуги составит полтора миллиона гривен.