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05 августа 2020, 16:49 1

В социальной службе Днепра состоялся "показ мод"

05 августа 2020, 16:49 1
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В Днепре презентовали корпоративную одежду для работников соцслужб города, украшенную узорами, напоминающими эмблему партии "Пропозиция"
В Днепре презентовали корпоративную одежду для работников соцслужб города, украшенную узорами, напоминающими эмблему партии "Пропозиция"
Фото: Днепровский городской совет
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Образцы новой формы соцработницы продемонстрировали во время «показа мод» в отделе Днепровского городского территориального центра социального обслуживания населения в Индустриальном районе.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт городского совета Днепра.

В состав новой униформы вошли брюки, рубашки, юбки и жилеты – для сотрудников, которые ведут прием граждан, а также куртки-трансформеры, футболки, рюкзаки и сумки для социальных работников, обслуживающих подопечных непосредственно дома. Вся одежда и аксессуары, украшены узорами, которые очень напоминают эмблему партии "Пропозиция", одним из учредителей которой является городской голова Днепра Борис Филатов.

Работать над дизайном новой формы начали еще весной. Для этого в территориальном центре создали рабочие группы. При разработке одежды учитывались пожелания соцработников, чтобы им было комфортно. Планируем, что новая форма в полном объеме появится в конце августа", - отметил заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный.

Напомним, 10 июля стало известно, что соцработников Днепра оденут в форму с узором, подобным эмблеме "Пропозиции" . Стоимость новой услуги составит полтора миллиона гривен.

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