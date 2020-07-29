Артур Герасимов возглавил Днепропетровскую ячейку "Евросолидарности"

Такое решение было утверждено накануне на конференции областной партийной организации

Такое решение было утверждено накануне на конференции областной партийной организации

Фото: Украинская правда

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", пишет RegioNews.

Новый руководитель областной ячейки заявил об угрозе реванша в регионе и пообещал "сделать все для того, чтобы Кремль и внутренние враги Украины не получили даже шанса на позитивные для них изменения".

Напомним, вчера "Евросолидарность" избрала председателя Львовской городской парторганизации. Им стал Петр Адамик.

