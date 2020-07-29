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29 июля 2020, 17:31 2

Артур Герасимов возглавил Днепропетровскую ячейку "Евросолидарности"

29 июля 2020, 17:31 2
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Такое решение было утверждено накануне на конференции областной партийной организации
Такое решение было утверждено накануне на конференции областной партийной организации
Фото: Украинская правда
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Новым главой Днепропетровской областной организации партии "Европейская солидарность" назначен народный депутат, сопредседатель партийной фракции в Верховной Раде Артур Герасимов.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", пишет RegioNews.

Новый руководитель областной ячейки заявил об угрозе реванша в регионе и пообещал "сделать все для того, чтобы Кремль и внутренние враги Украины не получили даже шанса на позитивные для них изменения".

Напомним, вчера "Евросолидарность" избрала председателя Львовской городской парторганизации. Им стал Петр Адамик.

выборы партия нардеп Днепр Европейская солидарность
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