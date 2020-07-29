Артур Герасимов возглавил Днепропетровскую ячейку "Евросолидарности"
Такое решение было утверждено накануне на конференции областной партийной организации
Такое решение было утверждено накануне на конференции областной партийной организации
Новым главой Днепропетровской областной организации партии "Европейская солидарность" назначен народный депутат, сопредседатель партийной фракции в Верховной Раде Артур Герасимов.
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", пишет RegioNews.
Новый руководитель областной ячейки заявил об угрозе реванша в регионе и пообещал "сделать все для того, чтобы Кремль и внутренние враги Украины не получили даже шанса на позитивные для них изменения".
Напомним, вчера "Евросолидарность" избрала председателя Львовской городской парторганизации. Им стал Петр Адамик.
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