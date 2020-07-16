В Днепре коммерсантам незаконно передали более 500 земельных участков, которые принадлежали городу

Стоимость противоправно отчужденной земли – почти полтора миллиарда гривен

Стоимость противоправно отчужденной земли – почти полтора миллиарда гривен

Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконного завладения земельными участками, являющимися собственностью территориальной громады Днепра. Сейчас правоохранители проводят обыски в помещениях Днепровского городского совета и служебных кабинетах Госгеокадастра.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Во время досудебного расследования оперативники получили доказательства незаконного отчуждения коммунального имущества при содействии чиновников местных органов власти.

По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 млрд грн, расположенных на территории областного центра, незаконно перешли в собственность коммерсантов.

Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку.

Правоохранителями также зафиксировано выделение земельных участков на фигурантов, которые на время регистрации считались умершими согласно реестра актов гражданского состояния и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского городского совета своим служебным положением во время вывода земельных участков из коммунальной собственности.

Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины, выявлено документацию, что свидетельствует о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков и их застройки.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сегодня суд обязал НАБУ возбудить дело против председателя Днепропетровской ОГА.