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13 июля 2020, 16:58 5

Похороню всех в первом туре – мэр Днепра Филатов

13 июля 2020, 16:58 5
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Городской голова Днепра прокомментировал результаты социсследований "РЕЙТИНГА".

Свои эмоции Борис Филатов высказал в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

"Боря-Могильщик” ушёл в почти трёхкратный отрыв от любого своего конкурента.

Не на 3 процента, на на 30. В три раза.

Я ведь предупреждал, что похороню вас всех в первом туре? Предупреждал же, правда? Готовьтесь.

А я ещё не включил даже третью скорость...", - констатировал Филатов.

Тебя бьют, а ты вставай. Тебя обливают грязью, а ты просто делай свою работу. Просто люби свой родной Город и люди...

Опубліковано Borys Filatov Понеділок, 13 липня 2020 р.

Напомним, несколько часов тому назад социологическая компания "РЕЙТИНГ" обнародовала результаты электоральных предпочтений города Днепра. По социологическим данным, Филатов, за которого готовы проголосовать более 35% избирателей, в три раза обгоняет ближайшего соперника Александра Вилкула.

выборы рейтинг мэр Днепр социология Филатов Борис
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