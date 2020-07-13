Похороню всех в первом туре – мэр Днепра Филатов

Свои эмоции Борис Филатов высказал в соцсети Facebook, пишет RegioNews.

"Боря-Могильщик” ушёл в почти трёхкратный отрыв от любого своего конкурента.

Не на 3 процента, на на 30. В три раза.

Я ведь предупреждал, что похороню вас всех в первом туре? Предупреждал же, правда? Готовьтесь.

А я ещё не включил даже третью скорость...", - констатировал Филатов.