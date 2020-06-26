В Днепре разоблачили производство сомнительных антисептиков на миллионы гривен

Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика

Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика

В Днепре Служба безопасности Украины пресекла подпольное производство спиртового дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ. По предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей областного центра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого "градуса" при изготовлении антисептика. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований. Нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 тысяч флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн грн. На "контрафакт" организаторы оформляли поддельные свидетельства о качестве. Продукцию, произведенную кустарным способом, злоумышленники реализовывали через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из известных аптечных сетей области. Во время обысков в подпольном цехе правоохранители изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси, 5 тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртового концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 млн грн. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия для изъятия кустарного антисептика из продаж в аптечной сети. Читайте также: в Киевской области продавали фальшивые тесты на коронавирус

.