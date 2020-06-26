Заместитель Филатова предлагает переименовать русский язык в южноукраинский

Михаил Лысенко зарегистрировал соответствующую петицию на сайте президента

Михаил Лысенко зарегистрировал соответствующую петицию на сайте президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу заместителя городского головы Днепра в Facebook.

Запах выборов начинает витать в воздухе. Технологии, как мы видим, не изменились. Из закромов опять некоторые политические силы поднимают на знамена пустые лозунги о "втором государственном языке". Ничто не ново под луной", - прокомментировал свою идею сам Лысенко.

Чтобы исключить обсуждение, следует ли считать русский вторым государственным, заместитель Филатова хочет, чтобы ни одного русского в Украине не стало - остались только украинский и южноукраинский.

Пока петиция набрала 87 голосов из необходимых 25000.

Запах выборов начинает витать в воздухе. Технологии как мы видим не изменились. Из протухших закромов, снова некоторые... Опубликовано Mykhailo Lysenko Четверг, 25 июня 2020 г.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Днепра хочет назвать одну из улиц "тупик Коломойского".