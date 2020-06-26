15:19  26 июня
Партия "Голос" лишила мандата Вакарчука
14:05  26 июня
Коронавирус: Киев может вернутся к строгому карантину
13:11  26 июня
"Медики не рабы": в Ровенской области на акцию протеста вышли врачи
UA | RU
UA | RU
26 июня 2020, 15:39

Заместитель Филатова предлагает переименовать русский язык в южноукраинский

26 июня 2020, 15:39
Читайте також українською мовою
Михаил Лысенко зарегистрировал соответствующую петицию на сайте президента
Михаил Лысенко зарегистрировал соответствующую петицию на сайте президента
Читайте також
українською мовою

Автор петиции объясняет свою инициативу желанием снять спекуляции вокруг русского языка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу заместителя городского головы Днепра в Facebook.

Запах выборов начинает витать в воздухе. Технологии, как мы видим, не изменились. Из закромов опять некоторые политические силы поднимают на знамена пустые лозунги о "втором государственном языке". Ничто не ново под луной", - прокомментировал свою идею сам Лысенко.

Чтобы исключить обсуждение, следует ли считать русский вторым государственным, заместитель Филатова хочет, чтобы ни одного русского в Украине не стало - остались только украинский и южноукраинский.

Пока петиция набрала 87 голосов из необходимых 25000.

Запах выборов начинает витать в воздухе. Технологии как мы видим не изменились. Из протухших закромов, снова некоторые...

Опубликовано Mykhailo Lysenko Четверг, 25 июня 2020 г.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Днепра хочет назвать одну из улиц "тупик Коломойского".

заместитель мэр петиции Днепр пиар язык
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Назначение Шкарлета: из министерства образования ушел заместитель
25 июня 2020, 21:40
Активисты требуют от главы харьковской ОГА объяснить сомнительные кадровые решения
25 июня 2020, 18:06
Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки
25 июня 2020, 15:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »