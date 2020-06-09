В Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами
Жертв и пострадавших нет, один вагон трамвая полностью сгорел
Жертв и пострадавших нет, один вагон трамвая полностью сгорел
В Кривом Роге вблизи наземной открытой станции «Вторая городская больница» на ходу загорелся скоростной трамвай с пассажирами.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
9 июня в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одном из вагонов скоростного трамвая на площади 30-летия Победы Саксаганского района города Кривой Рог.
На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения, пассажиры самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал.
Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв.м.
Напомним, сегодня утром, 9 июня, на Днепропетровщине произошел взрыв в одной из многоэтажек Новомосковска.
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