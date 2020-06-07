Аваков накормил бизонов в Павлограде

Министр инспектировал Павлоградский химзавод

Министр инспектировал Павлоградский химзавод

Во время проверки выполнения правительственной программы по производству ракетного топлива в Павлограде, министр внутренних дел покрмил бизонов, живущих на территории завода

Видео Аваков обнародовал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

На записи видно, как Аваков в лесопарке, примыкающем к территории Павлоградского химзавода и охраняется Нацгвардией, кормит хлебом бизона.

Внутри контура, между объектами - в лесопарке живут олени и бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизонятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопал разбираться к шумной столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить к Нацгвардии", - написал министр.

Кроме бизона, рассказал министр, на территории завода можно увидеть еще и оленей, но они на видео не попали.

Утром был на инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.. Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, границ обьектами - в лесопарке живут елены и.. бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизнятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопали разбираться к шумящей столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию! Опубликовано Arsen Avakov Суббота, 6 июня 2020 г.

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