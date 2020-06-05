На Дніпропетровщині затримали банду з 7 поліцейських - ДБР
У Дніпропетровській області співробітники СБУ і Держбюро розслідувань затримали банду з семи поліцейських, в яку входили начальник Павлоградського відділу поліції і його заступник, які силою змушували громадян вчиняти злочини заради того, щоб підвищити показники їх роботи.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує RegioNews.
Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброя), здійснюючи психологічний тиск і насильство.
За вчинення злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотичні речовини. Надалі залучали їх до кримінальної відповідальності", - повідомили в ГБР.
При проведенні понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.
В даний час всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжких. До суду подано клопотання про обарання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією);
- ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів);
- ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- 2 ч. ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Нагадаємо, в ніч на 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Нагадаємо, 5 червня у Верховній раді відбудеться звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо розслідування перестрілки в Броварах і тортур поліцейськими в Кагарлику.
У Києві під будівлею Верховної Ради проходить масова акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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