Дніпропетровська область: з водойми витягнули тіло дитини

Хлопчик стрибнув у воду і миттєво зник з поля зору

Фото: ДСНС

Хлопчик стрибнув у воду і миттєво зник з поля зору

Увечері, 14-го травня, у Службі порятунку отримали повідомлення, що у місті Жовті Води п’ятеро дітей стрибали з технічного моста у воду, один хлопчина не випірнув.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ДСНС України.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на березі водоймища знаходяться особисті речі дитини орієнтовно 11-ти років. Свідки показали місце, куди стрибнув хлопчина і миттєво зник з поля зору. Надзвичайники за допомогою гумового човна розпочали пошук дитини, але знайти потерпілого не вдалося.

Сьогодні, 15 травня, на пошуки потонулого хлопчика направлено водолазів-рятувальників, ними обстежено 3000 кв. метрів підводної акваторії.

О 11:30 на глибині 11 м та на відстані 60 м від берега водолазами-рятувальниками знайдено та вилучено тіло хлопчика з водойми.

Нагадаємо, з початку травня на водоймах країни потонуло вже 38 людей. Причиною трагічних випадків стає те, що люди переоцінюють власні сили та відвідують місця біля водойм, не пристосовані для купання.