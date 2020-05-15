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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
15 травня 2020, 14:08 3

Дніпропетровська область: з водойми витягнули тіло дитини

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15 травня 2020, 14:08 3
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Хлопчик стрибнув у воду і миттєво зник з поля зору
Фото: ДСНС
Хлопчик стрибнув у воду і миттєво зник з поля зору

Увечері, 14-го травня, у Службі порятунку отримали повідомлення, що у місті Жовті Води п’ятеро дітей стрибали з технічного моста у воду, один хлопчина не випірнув.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ДСНС України.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на березі водоймища знаходяться особисті речі дитини орієнтовно 11-ти років. Свідки показали місце, куди стрибнув хлопчина і миттєво зник з поля зору. Надзвичайники за допомогою гумового човна розпочали пошук дитини, але знайти потерпілого не вдалося.

Сьогодні, 15 травня, на пошуки потонулого хлопчика направлено водолазів-рятувальників, ними обстежено 3000 кв. метрів підводної акваторії.

О 11:30 на глибині 11 м та на відстані 60 м від берега водолазами-рятувальниками знайдено та вилучено тіло хлопчика з водойми.

Нагадаємо, з початку травня на водоймах країни потонуло вже 38 людей. Причиною трагічних випадків стає те, що люди переоцінюють власні сили та відвідують місця біля водойм, не пристосовані для купання.


смерть діти Дніпро Дніпропетровська область
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