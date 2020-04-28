Замах на "Мультика" в Миколаєві: стан пораненого стабільно важкий

Тітову лікарі провели операцію з відновлення всіх пошкоджених кровоносних судин

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Тітову лікарі провели операцію з відновлення всіх пошкоджених кровоносних судин

Миколаївський бізнесмен Михайло Титов, відомий як кримінальний авторитет "Мультик" після поранення перебуває в реанімації, його стан стабільно важкий. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Преступности.НЕТ.

Головний лікар лікарні "швидкої допомоги" Олександр Дем'янов розповів, що кілька операцій йому було проведено безпосередньо після надходження до лікарні, ще як мінімум дві плануються.

"Прогнози будуть відомі, але, напевно, вже після виписки. Попереду ще довге лікування, реабілітація і як мінімум два операційних втручання. Зараз є завдання остаточно стабілізувати стан, а потім вже замислюватися над реабілітацією і плановим оздоровленням", – розповів Дем'янов.

Нагадаємо, що в центрі Миколаєва пострілом в голову поранили відомого кримінального авторитета "Мультика". За інформацією місцевих ЗМІ, тільки завдяки тому, що його охорона буквально за кілька хвилин доставила пораненого в лікарню, його вдалося врятувати. Він втратив близько 3 літрів крові і в лікарню був доставлений в стані геморагічного шоку.

Після цього в поліції повідомили, що вони встановили місце засідки ймовірного снайпера і зброю, з якої стріляли.