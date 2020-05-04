У Кривому Розі в коробці знайшли немовля

3 травня на мікрорайоні 5-й Зарічний криворіжанка знайшла у лісосмузі коробку з немовлям

Фото: Pixabay

3 травня на мікрорайоні 5-й Зарічний криворіжанка знайшла у лісосмузі коробку з немовлям

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Первый Городской”.

Жінка натрапила на моторошну знахідку випадково, коли о 21:20 йшла мікрорайоном додому. На місце інциденту викликала поліцію та медиків.

Лікарі оглянули дитину й встановили , що це - новонароджений хлопчик. Життю дитини нічого не загрожує, її помістили у Криворізький перинатальний центр.

Зараз поліцейські розшукують біологічну матір дитини.

Як писали RegioNews раніше, 30 квітня у Харкові поліцейські затримали жінку, яка відрізала своїй 13-річній доньці голову, склала частини тіла в пакет та голою ходила з ним по трасі.