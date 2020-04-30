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30 квітня 2020, 11:58 34

У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову

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30 квітня 2020, 11:58 34
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Жінку перехожі помітили на вулиці 30 квітня рано-вранці
Фото: Вечерний Харьков
Жінку перехожі помітили на вулиці 30 квітня рано-вранці

У Харкові поліція затримала на вулиці жінку в неадекватному стані. У неї в руках був пакет з відрізаною головою дівчинки. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що близько 06:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка. Будь що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася. Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції.

В той же час сьогодні о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки.

"Він повідомив, що вранці за місцем мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою", - йдеться у повідомлені.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.Усі обставини встановлюються.

Какой-то треш с утра на Залютино 5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой. Фото и видео без цензуры в нашем телеграм: https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-Pm62X0-T4OrA

Опубліковано ХС • Харьков Середа, 29 квітня 2020 р.


поліція злочин Харьків убивство
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