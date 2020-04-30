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30 квітня 2020, 17:40 52

Жахливе вбивство у Харкові: підозрювану взяли під варту

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30 квітня 2020, 17:40 52
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У вбивстві дитини підозрюють її матір
Фото: pexels
У вбивстві дитини підозрюють її матір

У Харкові суд обирав запобіжний захід жінці, яку зранку затримали з пакетом з головою власної доньки. Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє RegioNews.

У судовому залі підозрювана поводила себе агресивно.

"Я не буду вас слухати, бо я не є тим, за кого ви мене видаєте", - заявила підозрювана Тетяна.

Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.

У будинку, де сталася жахлива трагедія, вже закінчили працювати слідчі та експерти. Сусіди нажахані і не виходять на вулицю.

Нагадаємо, що рано-вранці в одному зі спальних районів Харкова патрульний екіпаж затримав оголену жінку, яка в одній руці тримала ніж, в іншій - пакунок. Поводила себе неадекватно і намагалась втікти, розмахувала ножем. У пакеті копи побачили людську голову. А вже за дві години до поліцейських зателефонував чоловік і повідомив, що в кімнаті знайшов свою мертву племінницю, без голови.

Потім з’ясувалося, що жінка була тверезою. Також стало відомо, що вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.


суд убивство поліція Харьків
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