Жахливе вбивство у Харкові: підозрювану взяли під варту
У Харкові суд обирав запобіжний захід жінці, яку зранку затримали з пакетом з головою власної доньки. Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє RegioNews.
У судовому залі підозрювана поводила себе агресивно.
"Я не буду вас слухати, бо я не є тим, за кого ви мене видаєте", - заявила підозрювана Тетяна.
Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу.
У будинку, де сталася жахлива трагедія, вже закінчили працювати слідчі та експерти. Сусіди нажахані і не виходять на вулицю.
Нагадаємо, що рано-вранці в одному зі спальних районів Харкова патрульний екіпаж затримав оголену жінку, яка в одній руці тримала ніж, в іншій - пакунок. Поводила себе неадекватно і намагалась втікти, розмахувала ножем. У пакеті копи побачили людську голову. А вже за дві години до поліцейських зателефонував чоловік і повідомив, що в кімнаті знайшов свою мертву племінницю, без голови.
Потім з’ясувалося, що жінка була тверезою. Також стало відомо, що вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
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