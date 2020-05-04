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04 мая 2020, 10:52 19

Мэр Днепра призвал отмечать годовщину победы над нацизмом онлайн

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04 мая 2020, 10:52 19
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Борис Филатов предлагает вспоминать войну в соцсетях
Фото: Facebook Borys Filatov
Борис Филатов предлагает вспоминать войну в соцсетях

Празднование годовщины победы над нацизмом не отменяет карантина. И наоборот.

Мэр Днепра Борис Филатов хочет почтить память павших во Второй мировой войне не выходя из дома, передает RegioNews.

Городской голова заявил: "В карантине мы или нет, Днепр при любых обстоятельствах будет отмечать 75-летие Великой Победы над нацистской Германией и ее сателлитами”. Филатов предложил онлайн-формат чествования.

Мэр призвал жителей города публиковать в соцсетях истории о родственниках или знакомых, которые являются ветеранами Второй мировой войны, или же рассказывать о нынешних украинских воинах. Собранную таким образом информацию о всех героях городской голова Днепра пообещал воссоздать в лазерной проекции на здании горсовета.

Борис Филатов первым решил начать акцию и рассказал историю про своего деда с материнской стороны, который погиб под Витебском в 1943 году.

Напомним, в Днепре уже произошло некоторое ослабление карантина. Так, 30 апреля Борис Филатов заявил, что разрешает работу СТО, мастерских и химчисток, а с 4 мая горожанам пообещали возможность легально прогуливаться некоторыми зелеными зонами.

Городская власть объяснила, что ситуация с коронавирусом - под контролем, а приказы Кабмина имеют некоторые лазейки для послабления правил. При этом еще месяц назад городской голова призвал готовиться к худшему сценарию.


карантин праздник Днепр
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