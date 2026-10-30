Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждав 41-річний чоловік.

Також по меддопомогу звернулися троє жителів Середино-Будської громади – 71-річний чоловік і дві жінки віком 54 та 62 роки. Вони дістали поранення 28 жовтня під час атаки БпЛА.

Загалом протягом доби російські війська атакували 14 населених пунктів області керованими авіабомбами, ударними та FPV-дронами, мінометами й артилерією.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 792 удари по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 23 отримали поранення.