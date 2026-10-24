На Черниговщине предприятие более 10 лет незаконно пользовалось 142 га земли

Фото: Офис Генерального прокурора

Верховный Суд окончательно подтвердил незаконность регистрации права использования 141,8 га земли водного фонда в Черниговской области за частным предприятием. Компания более 10 лет использовала участок для разведения рыбы без договора аренды и решения местного совета

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

В 2023 году по иску прокуратуры суд обязал вернуть землю территориальному обществу. Однако предприятие продолжило пользоваться участком, а зарегистрированное по нему право оставалось действующим, несмотря на решение суда.

Поэтому община не могла полноценно распоряжаться своей землей. В то же время городской совет в течение двух лет не принял надлежащих мер по отмене незаконной регистрации.

Поэтому прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора повторно обратились в суд — на этот раз с требованием упразднить государственную регистрацию права пользования землей за предприятием.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск. Кассационный хозяйственным судом в составе Верховного суда оставил эти решения по-прежнему.

Таким образом, незаконная регистрация права пользования 141,8 га земли водного фонда окончательно отменена, что устраняет юридические препятствия для распоряжения участком территориальной общиной.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов . Два адвоката и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.