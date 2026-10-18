На Харківщині російський дрон атакував мікроавтобус: поранені двоє людей
У неділю, 18 жовтня, на Харківщині російський безпілотник вдарив по мікроавтобусу на трасі Великий Бурлук – Нова Олександрівка
Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає RegioNews.
За його словами, атака сталася близько 08:30. Поранення дістали двоє людей – 49-річний чоловік і 55-річна жінка.
Наразі постраждалим надають медичну допомогу.
Крім того, у селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілів російськими безпілотниками пошкоджено будівлю медичного закладу.
Нагадаємо, в Полтаві внаслідок російського удару пошкоджено приватні житлові будинки, загинула людина, ще четверо дістали травми. В одному з пошкоджених будинків виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
В Одесі ворог поцілив у житлову багатоповерхівку: постраждала 13-річна дівчинкаВсі новини »
18 жовтня 2026, 13:37Російський удар по Полтаві: одна людина загинула, ще четверо постраждали
18 жовтня 2026, 11:44На Волині після російської атаки закликали залишити домівки: що сталося
18 жовтня 2026, 10:15
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Сили оборони уразили військові об'єкти РФ на Донеччині та Луганщині
18 жовтня 2026, 16:22Трамп зближується з Путіним, Європа вагається: що робити Україні
18 жовтня 2026, 15:51На Львівщині автобус збив 77-річного велосипедиста: чоловік помер
18 жовтня 2026, 15:43США знову обмінюються розвідданими з Україною
18 жовтня 2026, 15:20На Рівненщині ліквідували пожежі після атаки РФ: загиблих і постраждалих немає
18 жовтня 2026, 14:42В Одесі ворог поцілив у житлову багатоповерхівку: постраждала 13-річна дівчинка
18 жовтня 2026, 13:37Мінус 2 090 окупантів і понад 1,3 тисячі БпЛА: втрати РФ за 18 жовтня
18 жовтня 2026, 13:11Скандальна постанова Кабміну: аналітичні центри вимагають мораторій на перегляд критеріїв бронювання
18 жовтня 2026, 12:52У Києві чоловік до смерті забив охоронця спортивної бази
18 жовтня 2026, 12:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »