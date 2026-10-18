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18 жовтня 2026, 14:14

На Харківщині російський дрон атакував мікроавтобус: поранені двоє людей

18 жовтня 2026, 14:14
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У неділю, 18 жовтня, на Харківщині російський безпілотник вдарив по мікроавтобусу на трасі Великий Бурлук – Нова Олександрівка

Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає RegioNews.

За його словами, атака сталася близько 08:30. Поранення дістали двоє людей – 49-річний чоловік і 55-річна жінка.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу.

Крім того, у селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілів російськими безпілотниками пошкоджено будівлю медичного закладу.

Нагадаємо, в Полтаві внаслідок російського удару пошкоджено приватні житлові будинки, загинула людина, ще четверо дістали травми. В одному з пошкоджених будинків виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

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