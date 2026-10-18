В Одесі ворог поцілив у житлову багатоповерхівку: постраждала 13-річна дівчинка

Фото: Одеська МВА

В Одесі внаслідок ворожого удару пошкоджено житлову багатоповерхівку в густонаселеному районі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, на даху будинку виникла пожежа, також пошкоджені квартири на верхньому поверсі.

Унаслідок атаки постраждала 13-річна дівчинка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

На місці події працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed. Серед них – 26 реактивних дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях.