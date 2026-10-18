В Одесі ворог поцілив у житлову багатоповерхівку: постраждала 13-річна дівчинка
В Одесі внаслідок ворожого удару пошкоджено житлову багатоповерхівку в густонаселеному районі міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
За його словами, на даху будинку виникла пожежа, також пошкоджені квартири на верхньому поверсі.
Унаслідок атаки постраждала 13-річна дівчинка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.
На місці події працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб.
Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed. Серед них – 26 реактивних дронів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 20 локаціях.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Сили оборони уразили військові об'єкти РФ на Донеччині та Луганщині
18 жовтня 2026, 16:22Трамп зближується з Путіним, Європа вагається: що робити Україні
18 жовтня 2026, 15:51На Львівщині автобус збив 77-річного велосипедиста: чоловік помер
18 жовтня 2026, 15:43США знову обмінюються розвідданими з Україною
18 жовтня 2026, 15:20На Рівненщині ліквідували пожежі після атаки РФ: загиблих і постраждалих немає
18 жовтня 2026, 14:42На Харківщині російський дрон атакував мікроавтобус: поранені двоє людей
18 жовтня 2026, 14:14Мінус 2 090 окупантів і понад 1,3 тисячі БпЛА: втрати РФ за 18 жовтня
18 жовтня 2026, 13:11Скандальна постанова Кабміну: аналітичні центри вимагають мораторій на перегляд критеріїв бронювання
18 жовтня 2026, 12:52У Києві чоловік до смерті забив охоронця спортивної бази
18 жовтня 2026, 12:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »