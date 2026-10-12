Фото: ОВА

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Пізно ввечері 11 жовтня російські війська вдарили по підприємству в Чернігівському районі. На місці виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Вночі 12 жовтня у Сновську Корюківського району внаслідок падіння ворожого дрона "Гербера" загорівся житловий будинок. У селі на Ніжинщині через вибух "Герані" була пошкоджена літня кухня.

Попередньо, постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА. Зафіксовані влучання на 15 локаціях.