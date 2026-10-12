Фото: ОВА

Об этом сообщает начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Поздним вечером 11 октября российские войска ударили по предприятию в Черниговском районе. На месте возник пожар, его ликвидировали спасатели.

Ночью 12 октября в Сновске Корюковского района в результате падения вражеского дрона "Гербера" загорелся жилой дом. В селе на Нежинщине из-за взрыва "Герани" была повреждена летняя кухня.

Предварительно, пострадавших в результате атак нет.

Напомним, в ночь на 12 октября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БПЛА. Зафиксированы попадания на 15 локациях.