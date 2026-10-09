В Чернигове после атаки БпЛА горел торговый центр
В Чернигове в ночь на 9 октября российский беспилотник атаковал один из торговых центров города. В помещениях возник пожар, который ликвидировали спасатели
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.
К ликвидации возгорания привлекли 65 спасателей и 21 единицу специальной техники.
По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.
Кроме того, по данным Черниговской ОВА, с самого утра в Чернигове российский беспилотник попал в крышу дома.
Напомним, в ночь на 9 октября российские войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Из них 93 были реактивными. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на восьми локациях.
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