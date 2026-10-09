Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

К ликвидации возгорания привлекли 65 спасателей и 21 единицу специальной техники.

По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.

Кроме того, по данным Черниговской ОВА, с самого утра в Чернигове российский беспилотник попал в крышу дома.

Напомним, в ночь на 9 октября российские войска атаковали Украину 136 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed, "Гербера" и дронами-имитаторами "Пародия". Из них 93 были реактивными. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников на восьми локациях.