16 квітня 2026, 17:15

У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів

фото: Відомо
Відвідувачі дніпровського кафе прийшли підтримати улюблений заклад, попри руйнування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Відомо".

Заклад постраждав під час повітряної атаки на Дніпро вночі 16 квітня: там вибиті усі вікна та двері.

Проте, це зовсім не зупинило відвідувачів і вони, все одно, прийшли в кафе.

"Наразі люди сидять не лише за столиками, а й навіть на підвіконнях та спілкуються через вибиті вікна", – зазначає кореспондент "Відомо".

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня армія РФ атакувала житлові квартали Дніпра. Наразі внаслідок обстрілу четверо людей загинули, десятки отримали поранення.

Російський удар по Дніпру: розбиті вітражі політехніки та 96 вікон у художньому музеї
16 квітня 2026, 11:37
Ніч на Дніпропетровщині: росіяни атакували область ракетами, дронами та артилерією
16 квітня 2026, 08:35
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16 квітня 2026, 17:47
Сили безпілотних систем уразили ворожі ЗРК, військові та нафтові бази РФ
16 квітня 2026, 17:31
На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
16 квітня 2026, 17:15
Новим командувачем ОК "Схід" призначено Героя України, який не дав росіянам захопити Чернігів
16 квітня 2026, 16:59
На Буковині псевдобанкіри обчистили рахунки людей
16 квітня 2026, 16:45
У САП зробили заяву про підозру Єрмаку
16 квітня 2026, 16:37
На Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик
16 квітня 2026, 16:25
Після похолодання в Україну повернеться потепління
16 квітня 2026, 16:05
Купив зелень на ринку: у Львові від отруєння помер лікар
16 квітня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
