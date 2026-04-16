У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
Відвідувачі дніпровського кафе прийшли підтримати улюблений заклад, попри руйнування
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Відомо".
Заклад постраждав під час повітряної атаки на Дніпро вночі 16 квітня: там вибиті усі вікна та двері.
Проте, це зовсім не зупинило відвідувачів і вони, все одно, прийшли в кафе.
"Наразі люди сидять не лише за столиками, а й навіть на підвіконнях та спілкуються через вибиті вікна", – зазначає кореспондент "Відомо".
Нагадаємо, у ніч на 16 квітня армія РФ атакувала житлові квартали Дніпра. Наразі внаслідок обстрілу четверо людей загинули, десятки отримали поранення.
