У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Відомо".

Заклад постраждав під час повітряної атаки на Дніпро вночі 16 квітня: там вибиті усі вікна та двері.

Проте, це зовсім не зупинило відвідувачів і вони, все одно, прийшли в кафе.

"Наразі люди сидять не лише за столиками, а й навіть на підвіконнях та спілкуються через вибиті вікна", – зазначає кореспондент "Відомо".

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня армія РФ атакувала житлові квартали Дніпра. Наразі внаслідок обстрілу четверо людей загинули, десятки отримали поранення.