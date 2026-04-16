Графіки відключень 17 квітня: чи будуть вимикати світло у п’ятницю
У п’ятницю, 17 квітня, заходи обмеження споживання для населення та бізнесу знову не прогнозуються
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
Водночас енергетики закликають користуватися потужними енергоприладами з 11 до 15 години, оскільки саме в цей час найпродуктивніше працюють сонячні електростанції.
У вечірні пікові години, з 18 до 22 години, слід, за можливості ощадливо споживати електроенергію, аби уникнути перевантаження енергосистеми, з огляду на те, що ефективність сонячних електростанцій в цей час суттєво нижча.
Нагадаємо, через атаку 16 квітня Миколаїв та частина Миколаївської області залишилися без світла. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
