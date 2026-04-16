На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
Після похолодання в Україну повернеться потепління
16 квітня 2026, 19:53

Графіки відключень 17 квітня: чи будуть вимикати світло у п’ятницю

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 17 квітня, заходи обмеження споживання для населення та бізнесу знову не прогнозуються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Водночас енергетики закликають користуватися потужними енергоприладами з 11 до 15 години, оскільки саме в цей час найпродуктивніше працюють сонячні електростанції.

У вечірні пікові години, з 18 до 22 години, слід, за можливості ощадливо споживати електроенергію, аби уникнути перевантаження енергосистеми, з огляду на те, що ефективність сонячних електростанцій в цей час суттєво нижча.

Нагадаємо, через атаку 16 квітня Миколаїв та частина Миколаївської області залишилися без світла. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
