За даними слідства, чиновники вимагали та отримували кошти від підприємців за "лояльність" під час перевірок. Йдеться про порушення у торгівлі підакцизними товарами, веденні бізнесу без ліцензій та недотриманні правил використання реєстраторів розрахункових операцій.

Розмір "відкатів" залежав від можливих штрафів, які могли нараховуватися, а за гроші податківці зменшували суму штрафів або зовсім не фіксували порушення.

23 січня 2026 року усім трьом повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 КК України – прохання та отримання неправомірної вигоди службовими особами у відповідальному становищі, повторно, за попередньою змовою групи осіб.

Водночас у службових приміщеннях проведено обшуки, під час яких вилучено готівку, транспортні засоби, комп'ютери, телефони, електронні носії, документи та чорнові записи щодо перевірок підприємців.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх тимчасове відсторонення від посад. Викриття схеми стало можливим за сприяння керівництва ДПС України, а слідство триває.

