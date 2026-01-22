ДБР проводить обшуки в Оболонській РДА через схему для ухилянтів
Держбюро розслідувань проводить слідчі дії в Оболонській райдержадміністрації Києва
Про це інформує RegioNews з посиланням на телеграм-канал "Пан Ніхто".
За наявною інформацією, низці посадовців вручають підозри в організації схеми для ухилення від мобілізації.
За даними слідства, у райадміністрації діяла комісія, яка фіктивно призначала військовозобов'язаних опікунами неіснуючих осіб. Це дозволяло чоловікам отримувати відстрочку від призову.
Очолює Оболонську РДА Кирило Фесик. Офіційних коментарів від ДБР щодо проведення обшуків наразі немає.
У телеграм-каналі оприлюднене фото правоохоронців в Оболонській РДА.
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки DAF: є постраждалі
22 січня 2026, 23:32У Кремлі розпочалась зустріч Путіна з Віткоффом, – ЗМІ
22 січня 2026, 23:05На Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей
22 січня 2026, 22:38Росіяни скинули КАБи на Запорізький район: одна людина загинула, кількість постраждалих зросло
22 січня 2026, 22:17Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині
22 січня 2026, 21:39Київстар готується придбати Comfy вже наступного тижня, – Forbes
22 січня 2026, 21:04Енергетики опублікували графіки відключень світла на 23 січня
22 січня 2026, 20:39МВС закликає українців зробити запаси води та їжі на 3–5 діб
22 січня 2026, 20:17Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось
22 січня 2026, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко