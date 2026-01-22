Фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews з посиланням на телеграм-канал "Пан Ніхто".

За наявною інформацією, низці посадовців вручають підозри в організації схеми для ухилення від мобілізації.

За даними слідства, у райадміністрації діяла комісія, яка фіктивно призначала військовозобов'язаних опікунами неіснуючих осіб. Це дозволяло чоловікам отримувати відстрочку від призову.

Очолює Оболонську РДА Кирило Фесик. Офіційних коментарів від ДБР щодо проведення обшуків наразі немає.

У телеграм-каналі оприлюднене фото правоохоронців в Оболонській РДА.