На Чернігівщині росіяни атакували "швидку": постраждали двоє медиків

Фото: Facebook/Олександр Селіверстов

У місті Семенівка Чернігівської області російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги, що повертався з виклику

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок нападу постраждали двоє медиків.

Раніше в неділю, 11 січня, надходила інформація про удари ворога по цивільній інфраструктурі міста.

Також ударний безпілотник типу "Молнія" завдав удару по музичній школі, яка зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.