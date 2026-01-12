Нічна атака дронів у Києві: спалахнула пожежа в Солом'янському районі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 12 січня російські війська здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками. У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару БпЛА сталася пожежа в нежитловій будівлі у Солом'янському районі Києва.

О 01:57 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Вже о 03:53 в Києві повторно оголосили тривогу. Вона тривала майже до 5 години ранку.

Нагадаємо, армія РФ вдень 11 січня атакувала ударними дронами Рівненську область. Інформації про поранених не надходило, але зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.