13:15  11 січня
На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
13:03  11 січня
У Полтаві судили чоловіка, який під час сварки погрожував підірвати колишню дружину і тещу
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
11 січня 2026, 10:55

РФ застосувала проти України новий ударний безпілотник

11 січня 2026, 10:55
фото: ГУР
На початку січня під час комбінованих повітряних атак проти України армія РФ вперше застосувала новий ударний безпілотний літальний апарат «Герань-5»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУР.

Ворожий безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій "Гераней", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

фото: ГУР

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження – близько 1 000 км.

фото: ГУР

"Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом", – додали у відомстві.

фото: ГУР

Як повідомлялось, у ніч на 11 січня росіяни атакували Україну 154 безпілотниками. Відомо про влучання та падіння на 20 локаціях.

РФ війна фото ГУР безпілотники
06 січня 2026
07 серпня 2025
