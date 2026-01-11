РФ застосувала проти України новий ударний безпілотник

фото: ГУР

На початку січня під час комбінованих повітряних атак проти України армія РФ вперше застосувала новий ударний безпілотний літальний апарат «Герань-5»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУР.

Ворожий безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій "Гераней", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

фото: ГУР

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження – близько 1 000 км.

фото: ГУР

"Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом", – додали у відомстві.

фото: ГУР

Як повідомлялось, у ніч на 11 січня росіяни атакували Україну 154 безпілотниками. Відомо про влучання та падіння на 20 локаціях.