Як вимикатимуть світло в Україні 29 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 29 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обсяг відключень залишається таким же, як і 28 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг

Графіки обмеження потужності:

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додали у відомстві.

Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб у найближчі дні скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.