Росіяни вдарили по Сумщині: частина громади залишилася без світла
Вранці 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без електроенергії
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Через ворожі атаки тимчасово без світла частина Сумської громади", – йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що всі необхідні служби вже працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.
Нагадаємо, минулої доби російська армія продовжувала масовані обстріли Сумської області. Внаслідок атак загинув чоловік, серед 15 поранених – діти.
