07:19  27 жовтня
Російська атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 33
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
07:45  27 жовтня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: мікроавтобус з'їхав у кювет
27 жовтня 2025, 08:50

Росіяни вдарили по Сумщині: частина громади залишилася без світла

27 жовтня 2025, 08:50
Фото: pixabay
Вранці 27 жовтня частина Сумської громади залишилася без електроенергії

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Через ворожі атаки тимчасово без світла частина Сумської громади", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що всі необхідні служби вже працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Нагадаємо, минулої доби російська армія продовжувала масовані обстріли Сумської області. Внаслідок атак загинув чоловік, серед 15 поранених – діти.

Сумська область війна обстріли енергопостачання світло
