Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 27 жовтня, близько 9:30 росіяни атакували безпілотником цивільного у Дніпровському районі Херсона

Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Чоловік звернувся по допомогу до медків. 50-річний херсонець отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови.

"Триває дообстеження", – зазначили у МВА.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня російська армія атакувала Україну 100 ударними БпЛА, близько 70 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 66 дронів, є влучання на 9 локаціях.