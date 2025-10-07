Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через ворожу атаку виникли руйнування та пожежа на територіі цивільного підприємства в Немишлянському районі міста.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, медики та піротехніки.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Сумах. Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури.